حيزان الحربي.. وفاة صاحب أغرب قضية عرفتها المحاكم السعودية

توفي المُسِن حيزان الحربي؛ اليوم، بعد تعرضه لحادث دهس قبل نحو شهر؛ رقد معه في العناية المركزة حتى فاضت روحه لخالقها.
ويعد الحربي، صاحب أغرب قضية عرفتها المحاكم السعودية، بعد اختلافه مع شقيقه الأصغر حول رعاية والدتهما المُسِنة؛ حيث كان يريد أن يبرّها ويكسب أجرها حتى تطوّر الخلاف ووصل إلى ساحة القضاء.
وبعد جلساتٍ طويلة حكم القاضي، بأن تكون رعايتها لأخيه الأصغر؛ وذلك لتقدُّم سن “حيزان”؛ فبكى بشدة وتأثر لأن والدته ستغادر منزله، وانتشرت قصته في الأوساط السعودية وحظيت على إعجاب واسع.
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