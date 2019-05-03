الأجهزة الأمنية بمكة تطيح بشاب على خلفية بلاغ عقوق

أطاحت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة بشاب على خلفية بلاغ عقوق مرفوع ضده، وذلك بعد هروبه وتحصنه في أحد المنازل في مخطط بشرق مكة.

وتحركت فرق من شرطة الشرائع، ودوريات الأمن، ووحدة من الدفاع المدني بعد تلقي البلاغ عبر الرقم الموحد (911)، ووفقاً لصحيفة “سبق” فإنه بعد وصول الفرق للموقع تبين هروب الشاب من الموقع، وتحصن في أحد المنازل.

وقامت فرقة الدفاع المدني بفتح الموقع الذي تحصن به، حيث تمكن رجال الدوريات الأمنية من القبض عليه، وتسليمه لشرطة الشرائع التي بدورها أعدت محضراً بالواقعة، وأحالت الشاب إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.