نجل حميدان التركي يوضح تفاصيل جديدة عن قضية والده

قام تركي حميدان التركي، نجل السجين في السجون الأمريكية، حميدان التركي، بنشر تصحيح عن موعد جلسة الإفراج المشروط لوالده.
وقال ” التركي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تصحيح.. جلسة والدي حميدان التركي تعقد بتاريخ ٧ مايو ” .
وأضاف: ” الخيارات المتاحة أمام لجنة الإفراج المشروط قبول طلب الافراج، رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، رفض الطلب نهائيًا واستكمال مدة المحكومية كاملة ” .
وكان نجل حميدان التركي قد نشر ” تغريدة ” تٌشير إلى أن جلسة ” الإفراج المشروط ” ستكون يوم الاثنين 6 مايو المقبل.
يُذكر أن القضاء الأمريكي رفض العام الماضي الإفراجَ المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي؛ على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.
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