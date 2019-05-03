نجل حميدان التركي يوضح تفاصيل جديدة عن قضية والده

قام تركي حميدان التركي، نجل السجين في السجون الأمريكية، حميدان التركي، بنشر تصحيح عن موعد جلسة الإفراج المشروط لوالده.

وقال ” التركي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تصحيح.. جلسة والدي حميدان التركي تعقد بتاريخ ٧ مايو ” .

وأضاف: ” الخيارات المتاحة أمام لجنة الإفراج المشروط قبول طلب الافراج، رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، رفض الطلب نهائيًا واستكمال مدة المحكومية كاملة ” .

وكان نجل حميدان التركي قد نشر ” تغريدة ” تٌشير إلى أن جلسة ” الإفراج المشروط ” ستكون يوم الاثنين 6 مايو المقبل.

يُذكر أن القضاء الأمريكي رفض العام الماضي الإفراجَ المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي؛ على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.