سفارة تركيا تصدر بياناً مشبوهاً وتستفز السعوديين

بخطابٍ غارقٍ في التناقضات مليءٍ بالمخالفات، يحمل رسائل مشبوهة وغير مسبوقة في تاريخ الأعراف الدبلوماسية بين الدول، خرجت السفارة التركية في العاصمة الرياض، ببيانٍ استفز الشارع السعودي، بعد أن حمل لغة تشكيكٍ وغير تصديقٍ لما كشف عنه مواطنون سعوديون من قصصٍ ورواياتٍ تؤكّد تعرُّضهم للسرقة والابتزاز والتضييق خلال رحلاتهم السياحية إلى تركيا، وهو ما دعاهم إلى إطلاق دعوات واسعة إلى مقاطعة تلك الوجهة غير الآمنة.

بيان السفارة التركية كان مفاجئاً في لغته ومضامينه، فضلاً عن تناقضاته مع أرقام وإحصاءات وزارة الثقافة والسياحة التركية التي أكّدت انخفاض أعداد السياح السعوديين في الربع الأول من العام الجاري 38 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى تراجعهم إلى المرتبة الـ 11 بعد أن كانوا في المرتبة الرابعة، وهو ما يعكس حجم الورطة التي يعيشها الأتراك، وأهم قطاعاتهم التي يعتمدون فيها بشكلٍ كبيرٍ على الريال السعودي.

وجاء بيان السفارة التركية في الرياض، كردٍّ مباشرٍ على دعوات السعوديين المتواصلة الداعية إلى مقاطعة السفر إلى تركيا، وذلك نتيجة ما واجهوه من عداءٍ مستمرٍ واستهدافٍ ممنهجٍ، كما يُعد أول تحرُّك من قِبل أنقرة، بعد إعلان عددٍ من مكاتب السفر والسياحة السعودية، إلغاء تركيا من قائمة وجهاتها السياحية.

وامتداداً لسقطاتها السياسية المدوية، ظهر بيان السفارة التركية بمخالفاتٍ صريحة للأعراف الدبلوماسية، والطرق المرعية في مثل هذه المواقف، حيث استخدم البيان لغة فجّة وغير دبلوماسية وتعكس – بعُمق – التخبط السياسي للنظام التركي في علاقاته وتعاملاته مع الدول، إذ لا يمكن لسفارة دولة أن تصدر بياناً دون أن يكون لوزارة الخارجية التي تتبع لها دورٌ في ذلك.

كما استهجن السعوديون اللغة التي استخدمتها سفارة تركيا في مخاطبتهم؛ فضلًا عن عدم إشارتها وتجاهلها المتعمّد للجهات السعودية المختصّة، وتلميحاتها المشبوهة عن استعدادها تقديم ما سمّته “الدعم والمساندة” للسعوديين.