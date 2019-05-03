بالفيديو #مشهور_يستغل_معاق

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خرج شاب من ذوي الهمم عبر مقطع فيديو جرى تداوله بشكل لافت في “تويتر”، وصعد إلى الترند السعودي بوسم “#مشهور_يستغل_معاق”؛ حيث وجه اتهاما لأحد مشاهير السوشيال ميديا، مشيراً إلى أنه طلب منه تحويل مبلغ 1000 ريال، وعندما قام بتحويل المبلغ له تفاجأ بأنه لا يرد على اتصالاته، متمنياً أن يقوم بإرجاع حقه وحق الناس.

وتفصيلاً: روى شاب من ذوي الهمم عبر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وهو جالس على كرسي متحرك وهو يتحدث عن موقف حصل له مع أحد مشاهير السوشيال ميديا، وقال: “يعرف حالتي ومن إيش اشتكي وطلب مني تحويل مبلغ 1000 ريال لعمل حساب حتى أتمكن من طلب أجهزة من خارج المملكة، وللأسف عندما وصله التحويل أصبح لا يرد على اتصالاتي، والشخص معروف لدي ولكن علمت أنه حرامي سرقني وسرق أناس غيري أتمنى يرجع حقي وحق الناس الذين سرقهم” .

ومن جهتهم، تفاعل متابعو منصات المواقع مع الهاشتاق، مبدين فضولهم لمعرفة من المشهور الذي قام بهذا التصرف، والذي لا يصدر إلا من شخص عديم الضمير والمروءة، مطالبين الجهات المعنية بالتحقيق في القضية وإرجاع حق الشاب وغيره من الذين نصب عليهم، ومعاقبة المشهور إذا ثبتت عليه جريمة النصب والاحتيال.



