مركز الملك سلمان يوزّع ألفين و965 كرتون تمر في الجوف اليمنية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الجمعة، ألفين و965 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديرية الخزم بمحافظة الجوف اليمنية، يستفيد منها 17 ألفًا و790 فردًا.

تأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز.

يأتي ذلك امتدادًا لدور المملكة العربية السعودية -ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- لمساعدة الأشقاء اليمنيين، حيث وزّع المركز يوم 30 إبريل الماضي ألفي كرتون تمر للنازحين من ريمة والبيضاء وأمانة العاصمة والدبذبة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 12 ألف فرد.

كما دشّن مركز الملك سلمان، في وقت سابق، مشروع محطة الصرف الصحي في الوهط، تستفيد منه مناطق الوادي ومغرس ناجي والكدام والشقعة والوهط والمجحفة التابعة لمحافظة لحج.

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ويتكون المشروع من محطة ضخّ متكاملة وغرفة تحكم وملحقاتها وخزانات استيعابية وإعادة تأهيل أحواض التجميع وغرف التفتيش، وتوريد وتركيب مضختين ومنظومة شمسية متكاملة ومولد كهربائي وربط المحطة بخط الكهرباء الحكومي.

ولا تقتصر جهود مركز الملك سلمان للإغاثة، على دعم اليمنيين فقط، إذ تمتدّ تلك الجهود لتشمل أكثر من دولة إسلامية وعربية، حيث وزّع المركز 638 سلة غذائية على العائلات السورية اللاجئة في لبنان، تزن 47 طنًّا و212 كيلوجرامًا؛ وذلك بمحافظة جبل لبنان؛ وذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدّمها المملكة العربية السعودية، من خلال المركز؛ للوقوف مع الأشقاء ودعم الأمن الغذائي لهم، خلال شهر رمضان.

وكان المستشار بالديوان الملكي، المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد أعلن في 15 إبريل الماضي، توقيع ثلاث اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ لتوزيع السلال الغذائية، ووجبات إفطار صائم في الجمهورية اليمنية، ودولة فلسطين، وجمهورية بنجلاديش.

ووزّع المركز 850 سلة غذائية في مركز الفولة بولاية غرب كردفان السودانية يستفيد منها 4250 فردًا، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لتلبية الاحتياجات الغذائية للشعب السوداني الشقيق.