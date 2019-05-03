الأميرة سارة بنت خالد تشرّف حفل الأسر المنتجة لجمعية «إنسان» بالرياض

شرّفت الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد، الحفل التراثي للأسر المنتجة، الذي نظمته الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان»، بمنطقة الرياض- مساء أمس الخميس- بفندق «الإنتركونتيننتال»، وفيما افتتحت باب التبرعات لحفل «تراثي إنسان» بمبلغ مليون ريال، أعلنت تبرع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بمليون ريال، وأنجاله الأمراء (سلطانة وخالد وسلمان) بمليون ريال أخرى.

وفي كلمة لها، خلال هذه الفعالية، قالت الأميرة سارة، حرم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: «من نعم الله علينا في هذه البلاد المباركة، أن وهبنا قادة عظماء يولون العمل الخيري والإنساني أقصى اهتماماتهم، ويجعلونه على رأس أولوياتهم، ويتفقدون احتياجات أبنائهم وبناتهم، ولا شك أن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان له الفضل- بعد الله- في نشأة الجمعية قبل أكثر من عقدين من الزمن، ودعم كل أوجه العمل الخيري في شتى مناطق المملكة».

وتوجهت الأميرة سارة، بآيات الشكر والامتنان لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على ما بذله من رعاية وعناية لكل البرامج الخيرية والإنسانية، التي من شأنها دعم العمل الخيري والإنساني وتطوره، وتنوع أنشطته في كل الجمعيات والمؤسسات في المملكة؛ بما فيها هذه الجمعية؛ ليعود ذلك بالنفع على أبناء وبنات هذا الوطن العظيم.

وأضافت الأميرة سارة: «لا شك أن الدور الكبير، الذي يقوم به مجلس إدارة «جمعية إنسان»، برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان رئيس اللجنة التنفيذية، كان له بالغ الأثر في تحقيق رؤية الجمعية ورسالتها؛ لما يقومان به من اهتمام ومتابعة مباشرة لأدائها وأنشطتها، وتحقيق مزيد من النجاحات وتطوير خدماتها».

وفي السياق ذاته، قادت الأميرة سارة، حملة تبرعات لحفل «تراثي إنسان» بتبرعها بمبلغ مليون ريال، فيما أعلنت تبرع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بمليون ريال، كما أعلنت تبرع الأمراء (سلطانة وخالد وسلمان) أنجال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ مليون ريال أخرى.

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وإثر ذلك، قدّمت أم عبدالعزيز العبييكان، تبرعًا بمبلغ 100 ألف ريال، وشهد الحفل تبرعات أخرى، من أجل دعم مسيرة الجمعية في البناء والعطاء.

من جهته، عبَّر مدير عام جمعية «إنسان» صالح بن عبدالله اليوسف، عن شكره وتقديره باسمه ونيابة عن منسوبي وأيتام الجمعية، للأميرة سارة بنت خالد بن مساعد، على رعايتها وتشريفها هذا الحفل الخيري، ودعمها السخي والدائم لمشاريع كفالة الأيتام.

وقال اليوسف: إن الحفل يأتي انطلاقًا من توجّه الجمعية لتفعيل الرؤية الوطنية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والانتقال بالمستفيدين من البرامج الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتمكينها من الإنتاج، وخلق فرص عمل لها.

وأشاد اليوسف بالدعم، الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية من قبل الحكومة الرشيدة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لافتًا إلى المتابعة الدائمة التي تتلقاها جمعية «إنسان» من لدن رئيس مجلس إدارتها، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونائب رئيس الجمعية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

يُشار إلى أن الحفل تخلله فيلم وثائقي عن الجمعية، وكلمة لراعية الحفل، إضافة إلى مجموعة من الفقرات المتنوعة واللوحات التراثية، إضافة إلى تكريم الأميرة سارة التي افتتحت معرضًا مصاحبًا، بمشاركة نحو 25 أسرة منتجة؛ لعرض منتجاتها الوطنية المتنوعة.