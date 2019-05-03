الداخلية: ضبط 3 ملايين و75 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، ضبط نحو 3 ملايين، و75 ألفًا، و645 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود.

جاء ذلك، خلال الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 27 / 8 / 1440هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في كل مناطق المملكة.

وأكدت أن إجمالي المخالفين، الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية، والمشتركة في كل مناطق المملكة، بلغ (3075645) مخالفًا، منهم (2396112) مخالفًا لنظام الإقامة، و(474086) مخالفًا لنظام العمل، و(205447) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

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وأوضحت أن إجمالي من تم ضبطهم، خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، بلغ (51892) شخصًا، (49%) منهم يمنيو الجنسية، و(48%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2156) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأشارت إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم، (بلغ 3790) شخصًا.

وقالت إن إجمالي المواطنين، الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، بلغ (1261) مواطنًا. وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1221) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (40) سعوديًا، مشيرًا إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بلغ (12962) وافدًا مخالفًا، منهم (11015) رجلًا، و(1947) امرأة.

وأكدت إيقاع العقوبات الفورية بحق (453070) مخالفًا، وإحالة (414998) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية؛ للحصول على وثائق سفر، وإحالة (521017) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (769786) مخالفًا.