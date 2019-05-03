تعدٍ على أرض حكومية في الأحساء

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج» أمس، تنفيذ جهات الاختصاص في لجنة إزالة التعديات، قرار إزالة مستودع صغير بعد ثبوت التعدي على جزء من أملاك أرض حكومية مجاورة.

وأشار بوشل إلى أن هذا المستودع مخالف، ولا تتوفر فيه رخصة نظامية، وجرى إنذار القائم على المبنى بالإزالة، ولم يتجاوب، وجرى تطبيق النظام بإزالة المبنى.

وأضاف أن في الأحساء لجنة حكومية «خماسية» تتولى مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات مكونة من المحافظة والأمانة والشرطة وفرع وزارة المالية وفرع وزارة البيئة والمياه الزراعة، وتواصل اللجنة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة في إيقاف وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مثل هذه التصرفات.