وأشار بوشل إلى أن هذا المستودع مخالف، ولا تتوفر فيه رخصة نظامية، وجرى إنذار القائم على المبنى بالإزالة، ولم يتجاوب، وجرى تطبيق النظام بإزالة المبنى.
وأضاف أن في الأحساء لجنة حكومية «خماسية» تتولى مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات مكونة من المحافظة والأمانة والشرطة وفرع وزارة المالية وفرع وزارة البيئة والمياه الزراعة، وتواصل اللجنة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة في إيقاف وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مثل هذه التصرفات.
كانت هذه تفاصيل خبر تعدٍ على أرض حكومية في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.