فرع نسائي للأحوال المدنية بالخفجي

كشفت مصادر موثوقة لـ«دوت الخليج» عن قرب افتتاح القسم النسائي للأحوال المدنية بمحافظة الخفجي. وأضافت المصادر أن الفرع النسائي سيبدأ العمل الرسمي به بعد عيد الفطر المبارك، في حين ستباشر الموظفات عملهن مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقد طالب العديد من أهالي الخفجي بضرورة فتح فرع نسائي للأحوال المدنية بالمحافظة، وذلك لرفع المشقة عن الأهالي لما يعانونه من بعد المسافة ومشقة السفر لإصدار أو تجديد الهوية الوطنية من المحافظات المجاورة، والتي أقربها يبعد مسافة 400 كيلومتر ذهابا وإيابا في الجبيل، إضافة إلى طول المراجعات والانتظار وكثرة المراجعات.