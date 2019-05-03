فرع نسائي للأحوال المدنية بالخفجي

وقد طالب العديد من أهالي الخفجي بضرورة فتح فرع نسائي للأحوال المدنية بالمحافظة، وذلك لرفع المشقة عن الأهالي لما يعانونه من بعد المسافة ومشقة السفر لإصدار أو تجديد الهوية الوطنية من المحافظات المجاورة، والتي أقربها يبعد مسافة 400 كيلومتر ذهابا وإيابا في الجبيل، إضافة إلى طول المراجعات والانتظار وكثرة المراجعات.
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