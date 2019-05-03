كشف مدير الإعلام التربوي المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء سعد آل درويش عن 4 مبادرات جديدة للإعلام التربوي، هي: إصدار دليل تنظيمي لأعمال منسقي ومنسقات الإعلام التربوي، وتنفيذ ملتقى للتربية الإعلامية، وتمكين الإدارات والمكاتب في التعامل السريع مع النشر، بجانب توثيق حسابات التواصل.

وإشار آل درويش إلى 3 برامج في إدارة الإعلام التربوي هي: مباشر «يحدث الآن» وهو برنامج يعرض أبرز الأحداث في الميدان التعليمي، و«تقارير إعلامية» وهو برنامج خاص بإصدار تقارير مرئية أسبوعية، و«تصاميم إعلامية» ويشمل جميع الفعاليات والمناسبات.