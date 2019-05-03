سحب 15 % من المشاريع المتأخرة بأمانة القصيم

أنجز فريق الإنجاز والتدخل السريع بأمانة منطقة القصيم أعمال متابعة استلام 85 % من المشاريع المتأخرة التي انتهت مدة تنفيذها وتجاوز الفارق بين المدة المنقضية للمشروع عن نسبة الإنجاز 20 %، وذلك حسب خطة عمل متابعة مشاريع الربع الأول من العام الجاري، وساهم الفريق بتحويلها من مشاريع متأخرة إلى مشاريع منجزة، وقد تجاوزت تكاليف تلك المشاريع 238 مليون ريال. وتنوعت بين مشاريع تصريف السيول ومشاريع الطرق ومشاريع الأنسنة ومشاريع المباني.

خطة عمل

اعتمد أمين منطقة القصيم رئيس فريق الإنجاز والتدخل السريع محمد المجلي، إجراءات سحب 15 % من المشاريع المتأخرة بقيمة 44 مليون ريال من عدد من المقاولين المتعثرين، ويجري العمل حالياً على إعادة طرحها مجدداً، مؤكداً أن فريق الإنجاز والتدخل السريع معني بشكل مباشر بالعمل على متابعة المشاريع واتخاذ القرارات بجدية تامة وحازمة وبشكل مستقل في الوقت المناسب لضمان سير عمل المشاريع وفق خطة العمل المحددة.

تصنيف المشاريع

جاء ذلك خلال اجتماع فريق الإنجاز والتدخل السريع لعرض منجزات التقرير الأول، واستعراض خطة عمل المرحلة القادمة، ويواصل الفريق عمله بشكل متواصل للمحافظة على حالة المشاريع البلدية، وفق خطة عمل مكثفة ومحددة تبدأ بدراسة وتحليل مشاريع الميزانية والمبادرات وتصنيف المشاريع، يليها تحديد أولويات التدخل السريع للمشاريع المتأخرة والمشاريع التي في طور التأخر، ويبدأ بعد ذلك العمل على آليات التدخل السريع لمعالجة حالة كل مشروع.