اخبار السعوديه

مخالفوا أنظمة الإقامة والعمل يتجاوزون حاجز الـ3 ملايين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في 26 / 2 / 1439، وحتى نهاية الخميس 27 / 8 / 1440، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 3075645 مخالفا في مناطق المملكة كافة.

2396112 مخالفاً لنظام الإقامة

474086 لنظام العمل

205447 لنظام أمن الحدود

51892 حاولوا التسلل إلى داخل المملكة

49% يمنيون

48% إثيوبيون

3% جنسيات أخرى

2156 حاولوا التسلل إلى خارج المملكة

3790 تورطوا في نقل وإيواء مخالفي الأنظمة والتستر عليهم

1261 مواطنا تم إيقافهم لنقلهم المخالفين

Advertisements

1221 جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم

40 سعوديا جاري استكمال تنفيذ الأنظمة بحقهم

12962 وافدا مخالفا تم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة

11015 رجلا

1947 امرأة

453070 تم إيقاع العقوبات الفورية بحقهم

414998 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

521017 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

769786 رحلوا


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخالفوا أنظمة الإقامة والعمل يتجاوزون حاجز الـ3 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا