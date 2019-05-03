مخالفوا أنظمة الإقامة والعمل يتجاوزون حاجز الـ3 ملايين

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في 26 / 2 / 1439، وحتى نهاية الخميس 27 / 8 / 1440، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 3075645 مخالفا في مناطق المملكة كافة. 2396112 مخالفاً لنظام الإقامة 474086 لنظام العمل 205447 لنظام أمن الحدود 51892 حاولوا التسلل إلى داخل المملكة 49% يمنيون 48% إثيوبيون 3% جنسيات أخرى 2156 حاولوا التسلل إلى خارج المملكة 3790 تورطوا في نقل وإيواء مخالفي الأنظمة والتستر عليهم 1261 مواطنا تم إيقافهم لنقلهم المخالفين Advertisements 1221 جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم 40 سعوديا جاري استكمال تنفيذ الأنظمة بحقهم 12962 وافدا مخالفا تم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11015 رجلا 1947 امرأة 453070 تم إيقاع العقوبات الفورية بحقهم 414998 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر 521017 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 769786 رحلوا



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