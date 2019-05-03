مخالفوا أنظمة الإقامة والعمل يتجاوزون حاجز الـ3 ملايين

2396112 مخالفاً لنظام الإقامة
474086 لنظام العمل
205447 لنظام أمن الحدود
51892 حاولوا التسلل إلى داخل المملكة
49% يمنيون
48% إثيوبيون
3% جنسيات أخرى
2156 حاولوا التسلل إلى خارج المملكة
3790 تورطوا في نقل وإيواء مخالفي الأنظمة والتستر عليهم
1261 مواطنا تم إيقافهم لنقلهم المخالفين
1221 جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم
40 سعوديا جاري استكمال تنفيذ الأنظمة بحقهم
12962 وافدا مخالفا تم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة
11015 رجلا
1947 امرأة
453070 تم إيقاع العقوبات الفورية بحقهم
414998 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
521017 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
769786 رحلوا
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