السعودية اليوم / أمير الجوف يؤكد على رفع مستوى الاستعداد لشهر رمضان المبارك



سكاكا 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على جميع الجهات الخدمية بالاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك .

وشدد سموه على أهمية الرفع من مستوى الخدمات في المجالات الصحية والبلدية والكهربائية والاتصالات ومراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية وتوافر المواد الغذائية والسلع والتأكد من صلاحيتها ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية .

كما شدد سموه على أهمية مضاعفة الجهود لدى شرطة المنطقة وإدارة المرور لمراقبة وتسهيل الحركة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وعند الأسواق التجارية والمحلات، خاصة خلال أوقات الذروة .

وأهاب سمو أمير منطقة الجوف بالمؤذنين والأئمة بالالتزام بأوقات الأذان والإقامة والتقيد بما صدر من التوجيهات الحثيثة من وزارة الشؤون الإسلامية بهذا الخصوص .

وأوضح سموه أن المملكة اكتسبت خصوصية تميزت بها، حيث شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، والتي أولتهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - جُل الاهتمام لهما ولزوارهما من المعتمرين والحجاج وعلينا جميعاً مسؤولية كبيرة لاستقبال ضيوف الرحمن ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم بلاد الحرمين إلى أن يعودوا إلى بلادهم سالمين - بإذن الله -، سائلاً الله للجميع الأجر والمثوبة .

// انتهى //

22:51ت م

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