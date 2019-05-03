

غزة 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

استشهد اليوم ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثلاثة وإصابة عشرات آخرين بجروح مختلفة بينهم عشرة أطفال في قصف صاروخي استهدف المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

//انتهى//

22:45ت م

0139





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.