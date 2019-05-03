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23 جولة رقابية في رجال ألمع تنتهي بإغلاق 4 محلات

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2019-05-03

23 جولة رقابية في رجال ألمع تنتهي بإغلاق 4 محلات

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع

نفذت بلدية رجال ألمع، الأسبوع الماضي، جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.

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وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 23 جولة عن مصادرة 43 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتجارية وسجلت 8 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية، سعيد بن علي حافظ، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.





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