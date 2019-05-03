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تعيين أكثر من 4 آلاف خطيب وإمام ومؤذن على وظائف رسمية

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2019-05-03

تعيين أكثر من 4 آلاف خطيب وإمام ومؤذن على وظائف رسمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أنه بدايةً من شهر رمضان المبارك سيتم تعيين ما لا يقل عن 4000 خطيب وإمام ومؤذن على وظائف رسمية.

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وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن هذا يأتي بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة من ولي العهد الأمير .

وأضاف الوزير آل الشيخ في سياق آخر، أنه تم البدء في تطبيق الأنظمة التقنية التي تساهم في خدمة المساجد والعمل الدعوي في المدينة المنورة، كما تعمل الوزارة على قدمٍ وساق لتطبيقها في مختلف مناطق المملكة.





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