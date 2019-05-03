سند محمد بن سلمان يُجيب على سؤال تقني هام

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب برنامج سند محمد بن سلمان على سؤال تقني هام، وهو موقف متابعات الخليج 365 في حال تم إدخال بريد إلكتروني خاطئ أو لم يصله رابط التفعيل.

وأوضح سند محمد بن سلمان بحسب الموقع الرسمي للبرنامج أنه قد تكون رسالة التفعيل في صندوق الرسائل غير المرغوبة، علمًا أنه في حال تجاوز مدة التسجيل 72 ساعة بدون تفعيل الحساب، سيتطلب ذلك معاودة التسجيل مجددًا.

وأضاف سند محمد بن سلمان: للتمكن من التقديم نأمل منك معاودة التسجيل مرة أخرى ليتسنى لك التقديم، مع الحرص على استخدام البريد الإلكتروني الصحيح.

في وقت سابق، كشف برنامج سند محمد بن سلمان عن حالات المتقدمين للحصول على الدعم في مبادرة سند الزواج.

وقال البرنامج: إنه تم فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة بينما يجري التحقق من الأهلية للمستفيدين في الدفعة الرابعة.

وحول الدفعة الثالثة قال البرنامج: إنه يجري حاليًّا التحقق من الحسابات البنكية بعد أن تم إيداع الدفعتين الأولى والثانية.

يُذكر أن عدد المستفيدين من مبادرة سند الزواج إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان 7800 مستفيد حصلوا على أكثر من 160 مليون ريال بعد إيداع عطاء الدفعة الثانية.

وفي إبريل الماضي تم إيداع العطاء الأول، والذي تجاوز 100 مليون ريال، وحصل عليه حوالي 4.200 مستفيد بمتوسط دعم يصل إلى أكثر من 23 ألف ريال.

ومطلع الشهر الجاري تم إيداع العطاء الثاني، وبلغ أكثر من 60 مليون ريال استفاد منه 3600 شخص، بمتوسط دعم يتجاوز 16.600 ريال لكل منهم.

الفئات الأولى بالحصول على الدعم:

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وكشف برنامج سند محمد بن سلمان عن أن الأولوية في الحصول على الدعم هي لثلاث فئات هم : أبناء الشهداء، الأيتام، ذوو الهمم.

وتعدُّ مبادرة سند الزواج إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة بأن التسجيل لا يزال متاحاً حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة.

يذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان، يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

خطوات التسجيل في سند الزواج:

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط أهلية سند الزواج:

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.