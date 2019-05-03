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2019-05-03 فيديو.. جهود تجهيز نقاط التهدئة على طريق الرياض – مكة المكرمة متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة الرياض مقطع فيديو يوضح جهودها في تجهيز نقاط التهدئة على طريق الرياض- مكة المكرمة. Advertisements ويتم مراقبة الطريق بالكامل عن طريق الكاميرات المثبتة والتعرف على المركبات المخالفة، سواء طمث اللوحات أو استخدام الجوال، وهو نظام متحرك وثابت لضبط المركبات المخالفة واستيقافهم في مراكز الضبط الأمني.









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