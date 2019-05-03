أكاديمي: نظام تعليم الفتيات الحالي مخرجاته ضعيفة

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأى الأكاديمي المتخصص في الحوكمة والسياسة العامة منيف الملافخ، أن نظام تعليم الفتيات الحالي عبر الدائرة المغلقة يؤدي إلى مخرجات تعليمية ضعيفة.

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وأضاف الملافخ، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن التفاعل الأكاديمي المطلوب الذي يمكن الطالبة من فهم المادة لا يتوافر مع نظام الدائرة المغلقة.

وتابع الأكاديمي أنه لا يطالب بالدمج، ويجب النظر لتعليم الفتيات عبر الدائرة المغلقة كما تم في قضية قيادة المرأة للسيارة.