صرف الدفعة الـ18 من حساب المواطن الخميس المقبل والتسجيل مستمر

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ18 يوم الخميس المقبل بتاريخ 9 مايو 2019.

يُذكر أن حساب متابعات الخليج 365 قال في وقت سابق: إنه تقرر تقديم موعد إيداع الدفعة الـ18 من الدعم المقررة في شهر مايو المقبل.

وكان من المقرر أن يتم إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يوم 10 مايو كما هو متبع وفقًا للآليات المعتمدة سلفًا.

وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة، كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت.

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وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.