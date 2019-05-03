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ليلة ماطرة مع برد ورياح على المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، ليلة ماطرة على بعض مناطق المملكة، اليوم الجمعة.
وقال كراني: إن وسط المملكة ينعم بتراكم سحابي ممطر يتحرك في اتجاه الشرق وآخر يتمركز على وسط الشمال يتحرك شرقًا، ويؤدي ذلك التراكم لأمطار متوسطة تميل للغزارة على الوسط والشرق والشمال ودول الخليج للفجر.
وتابع كراني أن الحالة تأتي مع احتمالية برد ورياح هابطة مع تدهور في الرؤية، مشددًا على أن الحيطة واجبة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك)، وقد تصل إلى شِبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
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