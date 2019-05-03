، اللواء العصيمي: 7 محطات لنقل المعتمرين والزوار للمسجد الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن رجال الأمن على أتم الاستعداد لتقديم الخدمة على مدار الوقت

أكد قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي، أن مهامهم تتركز في حفظ النظام بشكل أساسي، إضافة إلى متابعة القضايا الجنائية لمكافحتها قبل وقوعها، وكذلك على مرتكبيها وتسليمهم للجهات المعنية.

وبين اللواء العصيمي، أنه يتم التركيز على العمل الميداني المتعلق بمهام موسم رمضان وأهمها محطات النقل والتي تتجاوز 7 محطات للنقل العام لاستقبال الزوار والمعتمرين، وتنظيم الحشود من خلال هذه المحطات، إضافة إلى تأمين المركبات من قبل دوريات الأمن.

وأوضح أن شرطة العاصمة المقدسة تُمارس مهامها من خلال التحريات الميدانية، وتتولى حفظ الأمن عبر الفرق السرية بعدة مواقع ميدانية، وأن هناك تعاونًا مع لجنة الظواهر السلبية ومع جهات أخرى ترأسها إمارة منطقة مكة المكرمة الهدف منها مكافحتها، وذلك داخل المنطقة المركزية مع الأخذ في الاعتبار كامل العاصمة المقدسة ومنها أمام الجوامع والمصليات، مبينًا أن هذه الظواهر مستمرة طوال العام وتزداد خلال المواسم.

وأكد اللواء العصيمي، أن جهودًا كبيرة تبذل ميدانياً لخدمة الزوار والمعتمرين، ومنها محطات النقل، وأن عام ١٤٣٩ شهد المحطات 45 مليون شخص، ومن المتوقع في هذا العام وصول 47 مليون شخص لمحطات النقل.

وأوضح أن رجال الأمن على أتم الاستعداد لتقديم الخدمة لهم من خلال الانتشار المكثف بكافة المحطات، مشيرًا إلى قرابة 3 آلاف حافلة تقوم بنقلهم من وإلى المسجد الحرام.