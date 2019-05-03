، قناة "دال" تحتفي بختام برنامج "همثون" وتكرِّم عددًا من مقدمي الفقرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمر 95 يومًا وتنوعت فقراته بين المثرية والترفيهية والواقع المفتوح

احتفلت قناة "دال" الفضائية، إحدى قنوات شبكة "المجد" الفضائية، بختام برنامج الواقع "همثون"، الذي حقق نجاحًا لافتًا على مدى 95 يومًا.

وتوج البرنامج في حفل الختام الفائز بالمركز الأول المتسابق عبدالرحمن قاسم، وكان في المركز الثاني المتسابق فايز آل عمر، وفي المركز الثالث المتسابق بندر الحربي، وفاز بجائزة سفير الوقف التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إخاء المتسابق هزاع الحميدي، وقد حصل المتسابق عبدالهادي أبودية على لقب فارس البرنامج.

وكُرم في حفل الختام عددٌ من مقدمي الفقرات، وكان من أبرزهم الشيخ سعد العتيق مقدم "مجلس الطيبين"، والشيخ سليمان الجبيلان والشيخ الدكتور خالد الدايل مقدما "بدون عنوان". كما كرم البرنامج مقدم هندسة العلاقات المدرب ياسر الحزيمي، والمقدم عبدالرحمن المطيري في فقرة "آلة الزمن"، ومقدم "الترانزيت" الإعلامي هاني مقبل، ومقدم "ساعة الصفر" الإعلامي خالد أبو محفوظ.

وكرم برنامج همثون الإعلامي رياض الخبران مقدم فقرة "تكتكة"، والإعلاميَّين إبراهيم المعيدي وإبراهيم النقيب مقدمَي فقرة "الديربي"، وغيرهم من المقدمين.

البرنامج الذي جاوز التسعين يومًا حظي بجماهيرية كبيرة، ترجمتها أرقام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد حصد انتشار البرنامج في "تويتر" أكثر من 3 مليارات، وأكثر من مليار ونصف المليار وصول، وفي اليوتيوب تجاوز عدد من المشاهدات 30 مليون مشاهدة، وأكثر من 150 مليون دقيقة مشاهدة.

وواصل البرنامج نجاحه خلال 95 يومًا، تنوعت وفقراته بين الفقرات المثرية والترفيهية والواقع المفتوح الذي يتيح للمتسابقين إظهار واقعيتهم وإبداعهم جامعين من خلالها الثواني المؤهلة للفوز بإحدى جوائز البرنامج.

وكرمت قناة دال الفضائية الراعي الرسمي للبرنامج، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، التي سعت خلال فترة البرنامج لحث المشاهدين على التبرع لوقف اليتيم بمكة في مرحلته الأولى التي بلغت 20 مليون ريال، وتم إكمالها بحمد الله تعالى.