، سياحة الطائف تعقد البرنامج التأهيلي "معاً نلتزم" في قصر شبرا التاريخي ،

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نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) برنامج (معاً نلتزم)، بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة، وشارك في البرنامج التأهيلي الذي أقيم بقاعة قصر شبرا التاريخي ٢٠ ممثلاً للمنشآت السياحية بالمحافظة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالطائف محمد البقمي، أن البرنامج يهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتطوير البيئة الاستثمارية للفنادق ومرافق الإيواء السياحي الأخرى، وتوطيد وتعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت السياحية والمستهلكين، مع توفير بيئة استثمارية تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في قطاع الإيواء السياحي، وتخفيض نسبة الشكاوى الواردة على مرافق الإيواء السياحي.
يذكر أن البرنامج سلط الضوء على عدد من المحاور، وشملت أبرز ملامح نظام السياحة، ولائحة مرافق الإيواء السياحي، والتزامات المرخص له في نشاط الإيواء السياحي، وواجبات منسوبو مرافق الإيواء السياحي، وأعمال الرقابة والتفتيش ومعالجة الشكاوى، بالإضافة إلى تعريف المشاركين في البرنامج بقائمة المخالفات التي يقع بها العاملون والمستثمرون بنشاط الإيواء السياحي.
سياحة الطائف تعقد البرنامج التأهيلي "معاً نلتزم" في قصر شبرا التاريخيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03
نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) برنامج (معاً نلتزم)، بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة، وشارك في البرنامج التأهيلي الذي أقيم بقاعة قصر شبرا التاريخي ٢٠ ممثلاً للمنشآت السياحية بالمحافظة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالطائف محمد البقمي، أن البرنامج يهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتطوير البيئة الاستثمارية للفنادق ومرافق الإيواء السياحي الأخرى، وتوطيد وتعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت السياحية والمستهلكين، مع توفير بيئة استثمارية تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في قطاع الإيواء السياحي، وتخفيض نسبة الشكاوى الواردة على مرافق الإيواء السياحي.
يذكر أن البرنامج سلط الضوء على عدد من المحاور، وشملت أبرز ملامح نظام السياحة، ولائحة مرافق الإيواء السياحي، والتزامات المرخص له في نشاط الإيواء السياحي، وواجبات منسوبو مرافق الإيواء السياحي، وأعمال الرقابة والتفتيش ومعالجة الشكاوى، بالإضافة إلى تعريف المشاركين في البرنامج بقائمة المخالفات التي يقع بها العاملون والمستثمرون بنشاط الإيواء السياحي.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
09:20 PM
بمشاركة 20 ممثلاً للمنشآت السياحية بالمحافظة
نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) برنامج (معاً نلتزم)، بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة، وشارك في البرنامج التأهيلي الذي أقيم بقاعة قصر شبرا التاريخي ٢٠ ممثلاً للمنشآت السياحية بالمحافظة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالطائف محمد البقمي، أن البرنامج يهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتطوير البيئة الاستثمارية للفنادق ومرافق الإيواء السياحي الأخرى، وتوطيد وتعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت السياحية والمستهلكين، مع توفير بيئة استثمارية تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في قطاع الإيواء السياحي، وتخفيض نسبة الشكاوى الواردة على مرافق الإيواء السياحي.
يذكر أن البرنامج سلط الضوء على عدد من المحاور، وشملت أبرز ملامح نظام السياحة، ولائحة مرافق الإيواء السياحي، والتزامات المرخص له في نشاط الإيواء السياحي، وواجبات منسوبو مرافق الإيواء السياحي، وأعمال الرقابة والتفتيش ومعالجة الشكاوى، بالإضافة إلى تعريف المشاركين في البرنامج بقائمة المخالفات التي يقع بها العاملون والمستثمرون بنشاط الإيواء السياحي.
، سياحة الطائف تعقد البرنامج التأهيلي "معاً نلتزم" في قصر شبرا التاريخي ،
المصدر : الخليج 365
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