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قدم الأمير فهد بن تركي نائب أمير القصيم، دعمًا ماليًّا لخزينة نادي التعاون بقيمة مليونَيْ ريال، بمناسبة تحقيق الفريق كأسَ خادم الحرمين الشريفين.
وقال حساب النادي عبر تغريدة: "قدّم الأمير فهد بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، دعمًا ماليًّا لخزينة النادي بقيمة مليونَيْ ريال، وثمّن رئيس النادي محمد القاسم هذه البادرة وتواصل المتابعة والاهتمام".
وكان التعاون قد حقَّق لقب كأس الملك أمس، بعد تغلُّبه على الاتحاد في المباراة النهائية 2-1.
نائب أمير القصيم يدعم خزينة التعاون بمليونَيْ ريالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03
قدم الأمير فهد بن تركي نائب أمير القصيم، دعمًا ماليًّا لخزينة نادي التعاون بقيمة مليونَيْ ريال، بمناسبة تحقيق الفريق كأسَ خادم الحرمين الشريفين.
وقال حساب النادي عبر تغريدة: "قدّم الأمير فهد بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، دعمًا ماليًّا لخزينة النادي بقيمة مليونَيْ ريال، وثمّن رئيس النادي محمد القاسم هذه البادرة وتواصل المتابعة والاهتمام".
وكان التعاون قد حقَّق لقب كأس الملك أمس، بعد تغلُّبه على الاتحاد في المباراة النهائية 2-1.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
09:22 PM
بمناسبة تحقيقه لقب كأس الملك
قدم الأمير فهد بن تركي نائب أمير القصيم، دعمًا ماليًّا لخزينة نادي التعاون بقيمة مليونَيْ ريال، بمناسبة تحقيق الفريق كأسَ خادم الحرمين الشريفين.
وقال حساب النادي عبر تغريدة: "قدّم الأمير فهد بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، دعمًا ماليًّا لخزينة النادي بقيمة مليونَيْ ريال، وثمّن رئيس النادي محمد القاسم هذه البادرة وتواصل المتابعة والاهتمام".
وكان التعاون قد حقَّق لقب كأس الملك أمس، بعد تغلُّبه على الاتحاد في المباراة النهائية 2-1.
، نائب أمير القصيم يدعم خزينة التعاون بمليونَيْ ريال ،
المصدر : الخليج 365
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