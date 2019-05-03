، صحف ومواقع "عالمية" تحتفي بفوز "التعاون" بكأس "الملك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفت العديد من الصحف والمواقع العالمية بفوز فريق التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك عقب فوزه على الاتحاد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

البداية كانت مع الصحف البرتغالية التي احتفت بمواطنها بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق التعاون؛ إذ قالت إن المدرب حقق إنجازًا غير مسبوق لفريقه بقيادته لتحقيق اللقب الغالي.

صحيفة "ريكزرد" قالت إنه المدربين البرتغاليين الذين هم على وشك تحقيق إنجاز مزدوج؛ إذ إن النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا هو الأقرب لتحقيق لقب الدوري.

صحيفة "prensafutbol" تحدثت عن فشل لاعبها فيلانويفا ومدربها سييرا في تحقيق اللقب الغالي بعد أن أهدر الكاميروني توامبا كل أحلامهم في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

صحيفة "altsantiri" اليونانية قالت إن اللاعب بريغوفيتش سجَّل هدف التقدم للاتحاد، لكنه رغم ذلك لم يستطع رفع الكأس بعد أن نجح أبناء المدرب بيدرو إيمانويل في الفوز بالمباراة.