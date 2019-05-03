، جامعة الطائف تعلن مواعيد القبول للعام الجامعي المقبل.. "الخليج 365" ترصدها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل طلبات التجسير والبكالوريوس ودبلوم المجتمع والمنح الداخلية والتحويل الخارجي

أعلنت جامعة الطائف اليوم مواعيد القبول للعام الجامعي المقبل ١٤٤٠/ ١٤٤١ هـ عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، الدكتور وصل الله السواط، أن القبول سيكون إلكترونيًّا على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أي وثائق، أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل. مشيرًا إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال، أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة (استفسار).

وأضاف الدكتور السواط بأن بوابة القبول ستفتح لاستقبال طلبات تجسير الكلية التقنية بدءًا من يوم الأحد الموافق ١٤ رمضان إلى يوم السبت الموافق ٢٠ رمضان، فيما ستعلن نتائج التجسير يوم الخميس الموافق ١٧ شوال المقبل.

وبيَّن السواط أن فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية (المنح الداخلية خاصة بالطلبة المقيمين)، سيكون يوم الأربعاء الموافق التاسع من شوال إلى يوم السبت الموافق ٢٦ شوال المقبل (ستغلق البوابة تمام الساعة ظهرًا)، بينما سيتم فرز طلبات المتقدمين خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد الموافق ٢٧ شوال إلى يوم الثلاثاء الموافق السادس من ذي القعدة المقبل.

وأفاد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف بأنه سيتم إعلان نتائج المقبولين، وتثبيت القبول، والحصول على الرقم الجامعي، يوم الأربعاء الموافق السابع من ذي القعدة حتى يوم الأحد الموافق ١١ ذي القعدة.

ولفت السواط إلى أنه سيتم إعلان نتائج ترقية القبول (تحقيق الرغبة الأعلى للمتقدم في حال وجود شاغر بعد حصوله على الرقم الجامعي) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق ١٥ ذي القعدة.

وأفاد بأن التقديم على المقاعد الشاغرة سيستمر من يوم الاثنين الموافق ١٩ ذي القعدة إلى يوم الأربعاء الموافق ٢١ من الشهر نفسه (الساعة الثانية ظهرًا)، بينما سيتم تثبت القبول على المقاعد الشاغرة ابتداء من يوم الاثنين الموافق ٢٦ ذي القعدة حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٨ من الشهر نفسه (الساعة الثانية ظهرًا).

إلى هذا، أشار الدكتور السواط إلى أنه سيتم فتح التحويل الخارجي يوم الاثنين الموافق ٢٧ ذي القعدة حتى يوم الأربعاء الموافق الرابع من ذي الحجة المقبل، على أن تعلن نتائج التحويل الخارجي يوم الثلاثاء الموافق ١٩ من الشهر نفسه.

وأبان بأنه سيتم تسجيل الجداول للطلبة المقبولين (المستجدين) ابتداء من يوم الأربعاء الموافق ٢٠ ذي الحجة حتى يوم الاثنين الموافق ٢٥ من الشهر نفسه؛ لتنطلق الدراسة يوم الأحد الموافق الثاني من محرم ١٤٤١.