، "الهلال" يدخل في مفاوضات قوية لضم نجم "الرجاء" المغربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية مغربية ناطقة باللغة الفرنسية منذ قليل عن تلقي إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي عرضاً ضخماً من قبل الهلال السعودي لضم مدافع فريقها، اللاعب بدر بانون وأن قيمة العرض وصلت لنحو 10 ملايين درهم.

وقالت الصحف إن اهتمام الأندية السعودية باللاعب لم يكن جديداً حيث رغبت عدة أندية في ضمه في الانتقالات الشتوية الماضية لكن تلك المفاوضات فشلت وقتها.

اللاعب من مواليد عام 1993 حيث يبلغ من العمر 26 عاماً وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده بدأ في صفوف الرجاء قبل أن ينتقل بنظام الإعارة لفريق نهضة بركان ومنه عاد مرة أخرى للرجاء.