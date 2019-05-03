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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية مغربية ناطقة باللغة الفرنسية منذ قليل عن تلقي إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي عرضاً ضخماً من قبل الهلال السعودي لضم مدافع فريقها، اللاعب بدر بانون وأن قيمة العرض وصلت لنحو 10 ملايين درهم.
وقالت الصحف إن اهتمام الأندية السعودية باللاعب لم يكن جديداً حيث رغبت عدة أندية في ضمه في الانتقالات الشتوية الماضية لكن تلك المفاوضات فشلت وقتها.
اللاعب من مواليد عام 1993 حيث يبلغ من العمر 26 عاماً وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده بدأ في صفوف الرجاء قبل أن ينتقل بنظام الإعارة لفريق نهضة بركان ومنه عاد مرة أخرى للرجاء.
"الهلال" يدخل في مفاوضات قوية لضم نجم "الرجاء" المغربيمحمد السيّد الخليج 365 2019-05-03
كشفت تقارير صحفية مغربية ناطقة باللغة الفرنسية منذ قليل عن تلقي إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي عرضاً ضخماً من قبل الهلال السعودي لضم مدافع فريقها، اللاعب بدر بانون وأن قيمة العرض وصلت لنحو 10 ملايين درهم.
وقالت الصحف إن اهتمام الأندية السعودية باللاعب لم يكن جديداً حيث رغبت عدة أندية في ضمه في الانتقالات الشتوية الماضية لكن تلك المفاوضات فشلت وقتها.
اللاعب من مواليد عام 1993 حيث يبلغ من العمر 26 عاماً وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده بدأ في صفوف الرجاء قبل أن ينتقل بنظام الإعارة لفريق نهضة بركان ومنه عاد مرة أخرى للرجاء.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
09:06 PM
كشفت تقارير صحفية مغربية ناطقة باللغة الفرنسية منذ قليل عن تلقي إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي عرضاً ضخماً من قبل الهلال السعودي لضم مدافع فريقها، اللاعب بدر بانون وأن قيمة العرض وصلت لنحو 10 ملايين درهم.
وقالت الصحف إن اهتمام الأندية السعودية باللاعب لم يكن جديداً حيث رغبت عدة أندية في ضمه في الانتقالات الشتوية الماضية لكن تلك المفاوضات فشلت وقتها.
اللاعب من مواليد عام 1993 حيث يبلغ من العمر 26 عاماً وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده بدأ في صفوف الرجاء قبل أن ينتقل بنظام الإعارة لفريق نهضة بركان ومنه عاد مرة أخرى للرجاء.
، "الهلال" يدخل في مفاوضات قوية لضم نجم "الرجاء" المغربي ،
المصدر : الخليج 365
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