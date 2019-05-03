السعودية اليوم / سياحة الطائف تنظم البرنامج التأهيلي " معاً نلتزم "



الطائف 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة ، برنامج " معاً نلتزم "، بمشاركة 20 ممثلاً للمنشآت السياحية بالمحافظة, وذلك بقاعة قصر شبرا التاريخي .

وتضمن البرنامج عددًا من المحاور ، شملت أبرز ملامح نظام السياحة ، ولائحة مرافق الإيواء السياحي ، والتزامات المرخص له في نشاط الإيواء السياحي ، وواجبات منسوبو مرافق الايواء السياحي ، إضافة إلى أعمال الرقابة والتفتيش ومعالجة الشكاوى ، وتعريف المشاركين في البرنامج بقائمة المخالفات التي يقع بها العاملون والمستثمرون بنشاط الإيواء السياحي .

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالطائف محمد البقمي أن البرنامج يهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح ، وتطوير البيئة الاستثمارية للفنادق ومرافق الإيواء السياحي الأخرى ، وتوطيد وتعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت السياحية والمستهلكين ، مع توفير بيئة استثمارية تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال ، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في قطاع الإيواء السياحي ، وتخفيض نسبة الشكاوى الواردة على مرافق الإيواء السياحي .

// انتهى //

21:21ت م

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