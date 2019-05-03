انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تبدي استعدادها لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 08:46 مساءً - أبدت دولة قطر استعدادها للمساهمة في عملية إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، والتي تمت استعادتها من قبضة تنظيم "داعش".

جاء ذلك خلال لقاء السفير القطري لدى بغداد، خالد بن حمد السليطي، أمس الخميس، بالرئيس العراقي، برهم صالح، ونقله لدعوة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة الـ(19)، المزمع عقده يومي 14 و15 ديسمبر المقبل.

وأكد السليطي وفق بيان للرئاسة العراقية دعم قطر للعراق، وحرصها على تفعيل العمل الثنائي بما يخدم العلاقات المشتركة وديمومتها.

بدوره، تطرق صالح إلى أهمية العلاقات بين قطر والعراق، وضرورة تطويرها خدمة لمصالح الشعبين.

Advertisements

وقال الرئيس العراقي: إن "تعضيد وتوسيع أطر التعاون بين العراق وقطر يخدم استقرار وأمن المنطقة ككل".

يشار إلى أن أمير قطر جدد، في يناير الماضي، موقف بلاده الداعم للعراق سياسياً وأمنياً، مؤكداً "الرغبة الجادة لتطوير العلاقات الأخوية".

وأضاف الشيخ تميم: إن "قطر تقف إلى جانب العراق وتسانده في تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التقدم بالمجالات كافة".

وشهدت العلاقات العراقية القطرية تحسناً كبيراً مؤخراً؛ لا سيما مع محاولة بغداد الانفتاح على المحيط العربي، بعد إعلانها تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة، واستعادة السيطرة على أراضيها في ديسمبر 2017.