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نفايات وأمراض متوقعة وقوارض في حي الخالدية بالخميس!
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط
شكا عدد من سكان حي الخالدية بخميس مشيط، من تكدس النفايات في الحي وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض؛ نتيجة إهمال الجهة المسؤولة عن نظافة الحي وعدم قيامها بمهام نقل النفايات من الحاويات إلى المرمى المخصص.
وقال بعض السكان: إن الحي مهمل، ولم يلقَ أي اهتمام رغم البلاغات على الرقم الموحد 940، حيث تكدس بالمركبات المشلحة في جميع شوارع الحي مع أكوام النفايات المترامية بجانب الحاويات.
وناشد السكان الجهات المسؤولة بالتحرك لإنقاذ الموقف؛ حفاظًا على صحة الإنسان ونظافة المكان.
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