وفاة صاحب “أغرب قضية بالمحاكم السعودية”.. ومغردون: “ضرب أروع النماذج في بّر الوالدين”

جدة - عمرو شويل توفي المواطن حيزان الحربي، صاحب أغرب قصة شهدتها ساحات المحاكم السعودية، إذ اختلف مع شقيقه الأصغر حول رعاية أمهما ووصل الأمر للقضاء، الذي حكم لصالح شقيقه.

حيزان ظل طريح الفراش بالمستشفى عقب فترة من اشتهار قضيته مع شقيقه، بعد تعرضه لحادث دهس في بلدة البندرية بمحافظة الأسياح، حتى توفي اليوم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاته وتذكروا قصته، يقول ناصر الحربي: “ضرب أروع النماذج في بّر الوالدين”، وقال علي الحربي: “أحسن الله عزاء البارين بأمهاتهم في وفاة البار بأمه وصاحب اغرب قصة بر بأمة في محاكم المملكة المرجو له رحمة ربه”.

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