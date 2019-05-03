الان تتابع أمانة الطائف تعدم 2097 رأس أغنام فاسدة عثر عليها داخل مستودع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:52 م, 3 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعدمت أمانة محافظة الطائف، ممثلة ببلدية شرق الطائف الفرعية، لحوم 2097 رأس أغنام فاسدة ومجهولة المصدر، ومخزّنة بطريقة غير صحية عثر عليها داخل أحد المستودعات.

وأكدت الأمانة اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة حيال ذلك، وأشارت معلومات إلى أن تلك الرؤوس تتبع لأحد المطاعم المشهورة بالمحافظة، كما أنها مُخزّنة لإعدادها وبيعها خلال شهر رمضان المبارك.

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