شرح طريقة حساب النسبة الموزونة إلكترونيا ويدويا ببعض جامعات السعودية

نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية خطوات حساب النسبة الموزونة حيث يتساءل الكثير من الطلاب عنها، وعن خطوات حسابها وفائدتها بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية، لذا سنستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل، عن النسبة الموزونة والتي يقوم طالب الثانوية العامة بحسابها وفقا لدرجات القدرات والتحصيلي ونسبة الثانوي، ومن خلال هذه النسب يتم تحديد مدى إمكانية التحاق هذا الطالب بالجامعة، من عدمه ولحساب تلك النسبة هناك طريقتان إحداهما يدوية والأخرى إلكترونية، سيتم عرض كل طريقة بالتفصيل للإيضاح أكثر، وللتسهيل على الطلاب راغبي معرفة كيفية حساب النسبة بشكل سليم دون أخطاء.

طريقة حساب النسبة الموزونة الإلكترونية

تعتبر الطريقة الإلكترونية لحساب النسبة الموزونة أبسط الطرق لأنها لا تتطلب سوى إدخال البيانات التالية:

في البداية نقم بالدخول إلى رابط موقع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ومنها إلى الصفحة المخصصة لحساب النسب الموزونة .

ومنها إلى الصفحة المخصصة . ثم نقم بتعبئة الخانات الخاصة بنسبة التحصيلي ونسبة الثانوي ونسبة القدرات.

نترك خانة التحصيلي فارغة أو يمكن كتابة 0 بها لمن ليس لديهم نسبة تحصيلي من الطلاب.

في النهاية ننزل لأسفل الصفحة ونضغط على حساب النسبة الموزونة وسيقوم الموقع على الفور بإظهار النسبة.

طريقة حساب النسبة الموزونة اليدوية

خطوات حساب النسب الموزونة سهلة للغاية بالطريقة اليدوية تتم بإتباع التالي:

أولا قسمة نسبة الثانوي على 100 ثم الناتح نقوم بضربه في 40 ثانيا قسمة نسبة القدرات على 100 ثم الناتج نقوم بضربه في 30 ثانيا قسمة نسبة التحصيلي على 100 ثم الناتج نقوم بضربه في 30 أخيرا نجمع نواتج الثلاث قسمات وهذا هو النسبة الموزونة.

هناك بعض الملاحظات لطلاب الأدبي الذكور ممن ليس لديهم نسبة تحصيلي حساب النسبة الموزونة في تلك الحالة يتم بالطريقة التالية:

نقوم بقسمة نسبة الثانوي على 100 ونضرب الناتج في 40.

نقوم بقسمة نسبة القدرات على 100 ونضرب الناتج في 30.

مثال على ذلك عمليا إذا كانت نسبة القدرات 80 ونسبة الثانوي 75 ونسبة التحصيلي 80 فيتم حساب نسبة الموزونة هكذا

نقسم نسبة الثانوي على 100 ونضرب الناتج في 40

75 ÷ 100 = 0.75

0.75*40= 30

Advertisements

نقسم نسبة القدرات على 100 ونضرب الناتج في 30

80÷ 100 = 0.8

0.8*30=24

نقسم نسبة التحصيلي على 100 ونضرب الناتج في 30

80 ÷ 100 = 0.8

0.8*30=24

أخيرا نقم بجمع نواتج العمليات السابقة

30+24+24= 78 وهذه هي النسبة الموزونة.

النسبة الموزونة جامعة الملك سعود

النسبة المركبة تساوي نسبة تراكمي الثانوية العامة مضروبا في 0.30 + درجة التحصيلي مضروبا في 0.40 + درجة القدرات مضروبا في 0.30.

← إقرأ أيضاً: