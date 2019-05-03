برامج خدمية وإسعافية خلال رمضان بالمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برنامجا بعنوان «تعزيز القيم والأخلاق في خدمة زائري المسجد النبوي»، وذلك بقاعة الملك سعود بالجامعة.

واستهدف البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» التي أطلقها أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان عددا من منسوبي الجهات العاملة في الحج والعمرة والزيارة، والمتطوعين والمتطوعات ومقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، حيث تجاوز عدد الحضور الـ2000 مشارك.

وتناول البرنامج مهارات التعامل ونحوها، والتعريف بالمبادرة في الخدمات والتحديات، وضغوط العمل والوقاية منها، وعناصر الإنجاز والتميز، والتعريف بالمسجد النبوي من حيث المساحة والإحصاءات والخدمات المقدمة فيه، وطرح إدارة الحشود البشرية والخدمات المتعلقة بالحشود والتحديات والحلول والخدمات الإنسانية للحشود والمعالم الموجودة في المسجد النبوي وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بالحرمين الشريفين وإرشاد الزائرين، إضافة إلى حسن استقبال الزائرين والتعامل معهم.

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من جهة أخرى عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة العمليات ضمن استعداداتها لرمضان اجتماعا تنسيقيا أمس الأول؛ لمناقشة الخطة التشغيلية لهيئة الهلال الأحمر السعودي ومواقع تمركز سيارات الإسعاف والفرق الميدانية بالمسجد النبوي والسطح وساحاته وتحديد مسارات الإسعاف بالساحات وكيفية توزيع الفرق الإسعافية من الهلال الأحمر والفرق التطوعية.

وأوضح مدير إدارة العمليات بالوكالة حسن الصاعدي أن عدد المتطوعين بهيئة الهلال الأحمر السعودي هذا الموسم بلغ 500 متطوع و800 متطوعة، موزعين على جميع الفترات خلال رمضان، إضافة إلى الفرق الإسعافية بسيارات الإسعاف.

فيما نفذت أكاديمية التأهيل والتدريب التابعة للإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي لقاء توعويا تثقيفيا للموظفين بالوكالة بعنوان «إرشاد الزائرين لمعالم مسجد سيد الأنبياء والمرسلين» قدمه مستشار الشؤون الإثرائية والمعارض بالوكالة سابقا فايز الفايز، استعرض خلاله معالم المسجد النبوي وتاريخها ومكانتها وبعض المعتقدات الخاطئة والشائعة عن بعض الأماكن في المسجد النبوي.

من جانبه أوضح مساعد مدير الأكاديمية سليم السناني أن اللقاء يهدف إلى تزويد الموظفين بمكانة وقدسية المسجد النبوي والاطلاع على معالمه ومعرفة بعض الإشاعات المنتشرة عن بعض الأماكن بالمسجد النبوي، مبينا أن تنفيذ البرنامج يأتي حرصا من إدارة الأكاديمية على تنمية المعارف للموظفين وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة عن معالم المسجد النبوي.