وصول 5.9 ملايين معتمر وإصدار 6.5 ملايين تأشيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار6,571,997 تأشيرة حتى 27 شعبان الحالي، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,971,334 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 486,876 معتمرا، منهم 339,970 في مكة المكرمة، بينما يوجد 146,906 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,484,458 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

وصول المعتمرين عبر المنافذ

5,339,642 جوا

553,536 برا

78,156 بحرا

أكثر الجنسيات قدوما:

الباكستانية 1,353,625

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الإندونيسية 881,459

الهندية 579,443

المصرية 405,750

التركية 279,038

اليمنية 267,132

الماليزية 259,273

الجزائرية 256,295

العراقية 219,298

الأردنية 167,323