السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار6,571,997 تأشيرة حتى 27 شعبان الحالي، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,971,334 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 486,876 معتمرا، منهم 339,970 في مكة المكرمة، بينما يوجد 146,906 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,484,458 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.
ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.
وصول المعتمرين عبر المنافذ
5,339,642 جوا
553,536 برا
78,156 بحرا
أكثر الجنسيات قدوما:
الباكستانية 1,353,625
الإندونيسية 881,459
الهندية 579,443
المصرية 405,750
التركية 279,038
اليمنية 267,132
الماليزية 259,273
الجزائرية 256,295
العراقية 219,298
الأردنية 167,323
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 5.9 ملايين معتمر وإصدار 6.5 ملايين تأشيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.