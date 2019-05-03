محمد بن مسعود - الدمام - نوَّه بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة للإسلام والمسلمين ودع ملك ماليزيا السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بكوالالمبور الشيخ عبد الرحمن بن محمد الهرفي بعد انتهاء فترة عمله ملحقاً دينياً بالسفارة السعودية.

ونوه ملك ماليزيا بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للإسلام والمسلمين، منوهاً بجهود الملحقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

من جانبه، نوه الهرفي بالعلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين والقائمة على التعاون في كافة المجالات في ظل القيادتين الحكيمتين، وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة.

ملك ماليزيا يودع الملحق الديني بسفارة السعودية في كوالالمبور صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03 ودع ملك ماليزيا السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بكوالالمبور الشيخ عبد الرحمن بن محمد الهرفي بعد انتهاء فترة عمله ملحقاً دينياً بالسفارة السعودية.

ونوه ملك ماليزيا بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للإسلام والمسلمين، منوهاً بجهود الملحقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال. Advertisements

من جانبه، نوه الهرفي بالعلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين والقائمة على التعاون في كافة المجالات في ظل القيادتين الحكيمتين، وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة.

03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440 08:52 PM نوَّه بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة للإسلام والمسلمين نوَّه بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة للإسلام والمسلمين ودع ملك ماليزيا السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بكوالالمبور الشيخ عبد الرحمن بن محمد الهرفي بعد انتهاء فترة عمله ملحقاً دينياً بالسفارة السعودية.

ونوه ملك ماليزيا بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للإسلام والمسلمين، منوهاً بجهود الملحقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

من جانبه، نوه الهرفي بالعلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين والقائمة على التعاون في كافة المجالات في ظل القيادتين الحكيمتين، وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة.

، ملك ماليزيا يودع الملحق الديني بسفارة السعودية في كوالالمبور ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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