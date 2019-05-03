، "وقت اللياقة" تمدّد الشراكة مع "بي أيه إي سيستمز" للسنة الخامسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تحفيز الممارسين للرياضة بالمجتمع وتوجيههم لنمط حياة صحي

مدّدت شركة "لجام" للرياضة، المالك والمشغل لأندية "وقت اللياقة" في المملكة العربية السعودية والإمارات؛ اتفاقية الشراكة السنوية لموظفي شركة "بي أيه إي سيستمز" السعودية.

وتفصيلًا: مثّل شركة "لجام" للرياضة علي بن حمد الصقري رئيس مجلس الإدارة "المكلف"، ومحمد بن محمود الأزوري مدير عام شركة "بي أيه إي سيستمز" السعودية، بحضور عبدالرحمن بن معمّر مدير عام الموارد البشرية، وطلال الفواز مدير الموارد البشرية للتأمين الطبي والمزايا، وعلي القرني مدير العلاقات العامة، وهيثم غربة مدير مبيعات قطاع الأعمال، وشيرمان فوجاس مدير عام المبيعات.



ومن جهة أخرى أوضح "ابن معمر" أن " بي أيه إي سيستمز" حريصة على توفير كل السبل المثلى والممكنة لموظفيها، وأن تكون هذه المزايا الاستثنائية داعمًا لجعل العمل في الشركة هو الرغبة الأولى للمواطنين السعوديين، أما بالنسبة للشراكة مع شركة لجام فهي امتداد طبيعي لعلاقة إستراتيجية امتدت لسنوات وستستمر مستقبلاً.



يُذكر أن الشراكة التي أبرمتها "وقت اللياقة" تأتي ضمن الشراكات التجارية الكبرى التي تهتم بعقدها شركة لجام لدعم وتحفيز الممارسين للرياضة في المجتمع السعودي، وتوجيههم نحو نمط حياة صحي وسليم.

