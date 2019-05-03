، فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يبدأ تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية ،

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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خطته التنفيذية الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠ بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين بالعمل فترتين (صباحية ومسائية)، وبعد صلاة التراويح. ويتركز العمل حسب الخطة على أوقات الذروة، والأماكن المزدحمة.
وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل تغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة بمدينة الرياض، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف الحسين بأن الخطة تشمل النصح والتوجيه بمطبوعات توعوية ومعارض توجيهية، تحتوي على شاشات عرض، وكتيبات في العقيدة، وأحكام الصلاة والأمن الفكري، والتحذير من المخالفات الشرعية، كالابتزاز وغيره.. مع بذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة.
وأشاد بالدعم المستمر من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- لخدمة المواطنين والمقيمين.
فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يبدأ تنفيذ خطته الميدانية والتوعويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03
بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خطته التنفيذية الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠ بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين بالعمل فترتين (صباحية ومسائية)، وبعد صلاة التراويح. ويتركز العمل حسب الخطة على أوقات الذروة، والأماكن المزدحمة.
وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل تغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة بمدينة الرياض، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف الحسين بأن الخطة تشمل النصح والتوجيه بمطبوعات توعوية ومعارض توجيهية، تحتوي على شاشات عرض، وكتيبات في العقيدة، وأحكام الصلاة والأمن الفكري، والتحذير من المخالفات الشرعية، كالابتزاز وغيره.. مع بذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة.
وأشاد بالدعم المستمر من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- لخدمة المواطنين والمقيمين.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
08:51 PM
لشهر رمضان والإجازة الصيفية
بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خطته التنفيذية الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠ بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين بالعمل فترتين (صباحية ومسائية)، وبعد صلاة التراويح. ويتركز العمل حسب الخطة على أوقات الذروة، والأماكن المزدحمة.
وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل تغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة بمدينة الرياض، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف الحسين بأن الخطة تشمل النصح والتوجيه بمطبوعات توعوية ومعارض توجيهية، تحتوي على شاشات عرض، وكتيبات في العقيدة، وأحكام الصلاة والأمن الفكري، والتحذير من المخالفات الشرعية، كالابتزاز وغيره.. مع بذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة.
وأشاد بالدعم المستمر من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- لخدمة المواطنين والمقيمين.
، فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يبدأ تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية ،
المصدر : الخليج 365
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