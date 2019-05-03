، مركز الأميرة جواهر يدشن "خيمة الطفل الرمضانية" في بداية شهر رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحتوي على أركان مشوقة وهادفة تعزز القيم الإسلامية والاجتماعية

يدشِّن مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بدءًا من بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام "خيمة الطفل الرمضانية"، وهي عبارة عن ملتقى للأطفال، يحتوي على أركان مشوقة وهادفة، تعزز القيم الإسلامية والاجتماعية، وقيم الصيام وفضائله، وقصص الأنبياء.. وتناسب جميع أعمار الأطفال، وذلك على أيدي اختصاصيات.

وقالت مدير مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا: خيمة الطفل الرمضانية تضم أركانًا عدة لتعزيز القيم الإسلامية والاجتماعية، وقيم الصيام وفضائله، وحق الفقير، إضافة إلى سلات رمضانية، ورمضان حول العالم، وعادات الدول وثقافاتهم، وقصص الأنبياء.. والعديد من الفقرات التي يستفيد منها الطفل حيال تعزيز القيم الإسلامية.

وأشارت اليحيا إلى أن أوقات الخيمة الرمضانية تبدأ منذ أول أيام شهر رمضان الفضيل حتى تاريخ 20 رمضان، وذلك بدءًا من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة العاشرة مساء. وفي إمكان الأهالي زيارة المركز لتسجيل أبنائهم في الخيمة الرمضانية، أو التواصل على الرقم (0504955611). كما توجد اختصاصية تعديل السلوك، واختصاصية نطق وتخاطب في الخيمة.