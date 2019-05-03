، "طموح شرورة" تدشن مكتبها التعريفي وخطتها الإعلامية لعام 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّمت أبناءها المتفوقين بمدرسة منابع المعرفة الأهلية

افتتح وكيل محافظة شرورة عامر بن علي الصيعري، الركن التعريفي لجمعية طموح لرعاية الأيتام بشرورة، في حي السوق.

واستمع وكيل المحافظة إلى شرح مفصل، قدّمه مدير الجمعية محمد فاضل الشهري، عن مهام المكتب، وعن المشاريع وطرق تروجيها ودعمها، وحث الجميع على البذل والإحسان والمبادرة لدعم جميع مشاريع الجمعية، التي يعود ريعها لكفالة الأيتام، لينالوا أجر الدنيا ومرافقة المصطفى صلى الله عليه سلم في الجنة.

من جهة أخرى، دشنت جمعية طموح لرعاية الأيتام خطتها الإعلامية لعام 2019 في اجتماع ضم السفراء الإعلاميين للجمعية.

وقال مدير الجمعية محمد الشهري: إن المشاريع الرئيسية عددها ستة مشاريع وهي: (كسوة اليتم، والعمرة، والحج، والحقيبة المدرسية، وكسوة الشتاء)، وتم تقسيمها بين السفراء الإعلاميين لتغطيتها ومتابعتها بصوره مباشرة، وتقسيم مسؤولية كل سفير في متابعة أحد المشاريع عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والصحف.

وتحدّث عبدالرحمن باجابر للسفراء بتفصيل، عن المشاريع التي ترعاها الجمعية لدعم الأيتام؛ حيث تطرّق إلى تكلفة الدعم المالي.

كما كرّمت جمعية "طموح" لرعاية الأيتام بشرورة، في وقت سابق أبناءها المتفوقين بمدرسة منابع المعرفة الأهلية، وقدمت خلاله مسابقات وعرضًا مسرحيًّا، وكُرّم في ختامه جميع الأبناء والداعمين.