محمد بن مسعود - الدمام - بمتابعة أمير المنطقة وإدخال الفرح على ذوي المفرج عنهم بحلول رمضان بمتابعة مستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز؛ واصلت لجان العفو بمنطقة المدينة المنورة دراسة معاملات السجناء لتطبيق ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام. وتهدف الدراسة إلى إنجاز المهام المطلوبة من اللجنة دون تأخير، وبما يحقق المقاصد النبيلة للعفو الملكي السنوي لإدخال السرور والفرحة على ذوي المفرج عنهم -بإذن الله- مع حلول الشهر الفضيل.

المدينة.. لجان العفو تواصل دراسة معاملات السجناء لتطبيق العفو الملكي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-03 بمتابعة مستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز؛ واصلت لجان العفو بمنطقة المدينة المنورة دراسة معاملات السجناء لتطبيق ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام. وتهدف الدراسة إلى إنجاز المهام المطلوبة من اللجنة دون تأخير، وبما يحقق المقاصد النبيلة للعفو الملكي السنوي لإدخال السرور والفرحة على ذوي المفرج عنهم -بإذن الله- مع حلول الشهر الفضيل.

Advertisements 03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440 08:23 PM بمتابعة أمير المنطقة وإدخال الفرح على ذوي المفرج عنهم بحلول رمضان بمتابعة أمير المنطقة وإدخال الفرح على ذوي المفرج عنهم بحلول رمضان بمتابعة مستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز؛ واصلت لجان العفو بمنطقة المدينة المنورة دراسة معاملات السجناء لتطبيق ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام. وتهدف الدراسة إلى إنجاز المهام المطلوبة من اللجنة دون تأخير، وبما يحقق المقاصد النبيلة للعفو الملكي السنوي لإدخال السرور والفرحة على ذوي المفرج عنهم -بإذن الله- مع حلول الشهر الفضيل.

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