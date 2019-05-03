، "الرصيص" تتفقد مركز صحي شرق الدوادمي ،

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قامت مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة الرياض الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص، بزيارة تفقدية لمركز صحي شرق بمحافظة الدوادمي، اطلعت خلالها على سير العمل والتقت المسؤولين هناك.
وكان في استقبال الدكتورة "الرصيص" مدير مستشفى الدوادمي بالإنابة مرزوق عبدالله العتيبي، ومدير مركز صحي شرق، الأخصائي عبدالله الحافي؛ حيث تجول الجميع في أقسام المركز، واطلعت على سير العمل في تلك الأقسام.
وفي نهاية الجولة، قدّمت مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة الرياض، شكرها للعاملين في المركز على ما وجدته من جهود، كما كرّمت مدير مركز صحي شرق، الموظفين المتميزين في عملهم في المركز.
"الرصيص" تتفقد مركز صحي شرق الدوادميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03
قامت مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة الرياض الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص، بزيارة تفقدية لمركز صحي شرق بمحافظة الدوادمي، اطلعت خلالها على سير العمل والتقت المسؤولين هناك.
وكان في استقبال الدكتورة "الرصيص" مدير مستشفى الدوادمي بالإنابة مرزوق عبدالله العتيبي، ومدير مركز صحي شرق، الأخصائي عبدالله الحافي؛ حيث تجول الجميع في أقسام المركز، واطلعت على سير العمل في تلك الأقسام.
وفي نهاية الجولة، قدّمت مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة الرياض، شكرها للعاملين في المركز على ما وجدته من جهود، كما كرّمت مدير مركز صحي شرق، الموظفين المتميزين في عملهم في المركز.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
08:21 PM
تَجَوّلت في أقسامه واطلعت على سير العمل
قامت مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة الرياض الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص، بزيارة تفقدية لمركز صحي شرق بمحافظة الدوادمي، اطلعت خلالها على سير العمل والتقت المسؤولين هناك.
وكان في استقبال الدكتورة "الرصيص" مدير مستشفى الدوادمي بالإنابة مرزوق عبدالله العتيبي، ومدير مركز صحي شرق، الأخصائي عبدالله الحافي؛ حيث تجول الجميع في أقسام المركز، واطلعت على سير العمل في تلك الأقسام.
وفي نهاية الجولة، قدّمت مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة الرياض، شكرها للعاملين في المركز على ما وجدته من جهود، كما كرّمت مدير مركز صحي شرق، الموظفين المتميزين في عملهم في المركز.
، "الرصيص" تتفقد مركز صحي شرق الدوادمي ،
المصدر : الخليج 365
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