، "الرصيص" تتفقد مركز صحي شرق الدوادمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تَجَوّلت في أقسامه واطلعت على سير العمل

قامت مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة الرياض الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص، بزيارة تفقدية لمركز صحي شرق بمحافظة الدوادمي، اطلعت خلالها على سير العمل والتقت المسؤولين هناك.

وكان في استقبال الدكتورة "الرصيص" مدير مستشفى الدوادمي بالإنابة مرزوق عبدالله العتيبي، ومدير مركز صحي شرق، الأخصائي عبدالله الحافي؛ حيث تجول الجميع في أقسام المركز، واطلعت على سير العمل في تلك الأقسام.

وفي نهاية الجولة، قدّمت مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة الرياض، شكرها للعاملين في المركز على ما وجدته من جهود، كما كرّمت مدير مركز صحي شرق، الموظفين المتميزين في عملهم في المركز.