، بعد 120 يوماً من تعيينه وزيراً لـ"البلديات".. "القصبي" يسابق الزمن بـ"فوري بلس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "نصف ساعة" لإصدار رخصة.. بدلاً من عام كامل

باتت عملية مراجعة عدة جهات حكومية من أجل الحصول على الاشتراطات اللازمة والموافقة على إصدار رخصة البناء، جزءًا من الماضي، عقب اعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ورئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مبادرة "فوري بلس"، والتي تعنى باستخراج رخص بناء المنشآت التجارية إلكترونياً وبشكل فوري من المكاتب الهندسية المرتبطة بأكثر من 9 جهات معنية في كل الأنشطة، بعد أن كانت إجراءات هذه الرخصة تستغرق مدة إخراجها مدةً تصل إلى عام كامل.

ويأتي هذا الإنجاز الذي سيختصر الزمن على المنشآت التجارية والقطاع الخاص، بعد 120 يوماً فقط من تكليف خادم الحرمين الشريفين للوزير ماجد القصبي بإدارة "البلدية والقروية" في 27 ديسمبر عام 2018، حيث وافق على سلسلة من الاجتماعات التي نفذتها اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية وبحضور العديد من الجهات الخدمية، وذلك لغرض تسهيل وتوحيد الإجراءات المطلوبة للتراخيص والرقابة، وتشكلت من عدة جهات معنية هي: أمانة منطقة الرياض -رئيس اللجنة-، وزارة الصحة، الدفاع المدني، وزارة التعليم، شركة تطوير المباني، الهيئة العامة للسياحة والآثار، هيئة المواصفات والمقاييس، الهيئة السعودية للمهندسين، وكود البناء السعودي.

وتهدف مبادرة "فوري بلس" إلى تحسين واختصار إجراءات الحصول على ترخيص البناء واعتماد المخططات، وكذلك إشراك المكاتب الهندسية في عملية إصدار رخص البناء وفق آلية ملزمة وقانونية، وأيضاً توحيد المتطلبات والاشتراطات والاعتمادات لدى جميع الجهات المشاركة بالمبادرة تحت مظلة كود البناء السعودي.

وفي المرحلة الأولى كانت أمانة منطقة الرياض هي أول من أصدر الرخصة الفورية، فيما ستشمل المراحل القادمة بقية مناطق المملكة.

وميدانياً قطف أحد المستثمرين أولى ثمار هذه المبادرة أمس الخميس؛ عندما استطاع الحصول على رخصة تجارية لمشروع بناء مدرسة خلال أقل من نصف ساعة، بعد أن كان الحصول على الرخصة لأي مشروع يتجاوز عاماً كاملاً، لأسباب مختلفة.