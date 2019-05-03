، أمير الرياض يوصي المحافظين بمزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمقيمين ،

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رأس أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بقصر الحكم اليوم، بحضور نائب أمير المنطقة محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الاجتماعَ الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1440- 1441هـ؛ حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.
وأكد الأمير أهمية بذل الجهود للارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله؛ مشددًا على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.
أمير الرياض يوصي المحافظين بمزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمقيمينفلاح الجوفان الخليج 365 2019-05-03
رأس أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بقصر الحكم اليوم، بحضور نائب أمير المنطقة محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الاجتماعَ الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1440- 1441هـ؛ حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.
وأكد الأمير أهمية بذل الجهود للارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله؛ مشددًا على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
08:13 PM
حثهم في الاجتماع الأول للعام المالي الجاري على العمل وتحقيق تطلعات القيادة
رأس أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بقصر الحكم اليوم، بحضور نائب أمير المنطقة محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الاجتماعَ الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1440- 1441هـ؛ حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.
وأكد الأمير أهمية بذل الجهود للارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله؛ مشددًا على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.
، أمير الرياض يوصي المحافظين بمزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمقيمين ،
المصدر : الخليج 365
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