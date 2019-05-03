، أمير الرياض يوصي المحافظين بمزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمقيمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - حثهم في الاجتماع الأول للعام المالي الجاري على العمل وتحقيق تطلعات القيادة

رأس أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بقصر الحكم اليوم، بحضور نائب أمير المنطقة محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الاجتماعَ الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1440- 1441هـ؛ حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وأكد الأمير أهمية بذل الجهود للارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله؛ مشددًا على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.