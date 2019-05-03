، سارة بنت خالد تتبرع بمليون ريال في حفل الأسر المنتجة لجمعية "إنسان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمته الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض

شرّفت الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد، حرم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الحفل التراثي للأسر المنتجة، والذي نظمته الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) أمس الخميس، بفندق الإنتركونتننتيال.

وقالت الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد: من نعم الله علينا في هذا البلاد المباركة أن وهبنا قادة عظماء يولون العمل الخيري والإنساني أقصى اهتماماتهم، ويجعلونه على رأس أولوياتهم ويتفقدون احتياجات أبنائهم وبناتهم، ولا شك أن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- كان له الفضل بعد الله في نشأة الجمعية قبل أكثر من عقدين من الزمن ودعم كافة أوجه العمل الخيري في شتى مناطق المملكة.

ورفعت الأميرة سارة آيات الشكر والامتنان لصاحب الأيادي البيضاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما بذله من رعاية وعناية لكافة البرامج الخيرية والإنسانية التي من شأنها دعم العمل الخيري والإنساني وتطوره وتنوع أنشطته في كافة الجمعيات والمؤسسات في المملكة، بما فيها هذه الجمعية ليعود ذلك بالنفع على أبناء وبنات هذا الوطن العظيم.

وأضافت الأميرة سارة: لا شك أن الدور الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة جمعية إنسان برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان رئيس اللجنة التنفيذية، له أبلغ الأثر في تحقيق رؤية الجمعية ورسالتها لما يقومون به من اهتمام ومتابعة مباشرة لأدائها وأنشطتها وتحقيق مزيد من النجاحات وتطوير خدماتها.

وقادت الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد، حملة تبرعات حفل "تراثي إنسان" بتبرعها بمبلغ مليون ريال، وأعلنت تبرع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بمليون ريال، كما أعلنت عن تبرع الأمراء (سلطانة وخالد وسلمان) أبناء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ مليون ريال.

كما قدمت أم عبدالعزيز العبييكان تبرعًا بمبلغ 100 ألف ريال، وشهد الحفل تبرعات أخرى، وذلك من أجل دعم مسيرة الجمعية في البناء والعطاء.

من جهته قدم مدير عام الجمعية إنسان، صالح بن عبدالله اليوسف، شكره وتقديره باسمه ونيابة عن منسوبي وأيتام الجمعية الشكر والتقدير للأميرة سارة بنت خالد بن مساعد على رعايتها وتشريفها لهذا الحفل الخيري ودعمها السخي والدائم لمشاريع كفالة الأيتام.

وأوضح مدير عام جمعية إنسان، أن الحفل يأتي انطلاقًا من توجه الجمعية لتفعيل الرؤية الوطنية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والانتقال بالمستفيدين من البرامج الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، وتمكينها من الإنتاج، وخلق فرص عمل لها، وذلك تمشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار اليوسف إلى الدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية من قبل الحكومة الرشيدة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله.

وأشاد بالمتابعة الدائمة التي تتلقاها جمعية إنسان من لدن رئيس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، حيث يحرصان على متابعة الجمعية توجيهنا بالدعم والمساعدة الدائمة.

الجدير بالذكر أن الحفل تخلله فيلم وثائقي عن الجمعية، وكلمة لراعية الحفل، إضافة إلى مجموعة من الفقرات المتنوعة واللوحات التراثية، وتكريم للأميرة سارة والداعمين للحفل التراثي، كما افتتحت على هامش الحفل الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد، معرضًا مصاحبًا بمشاركة نحو 25 أسرة منتجة. لعرض منتجاتها الوطنية المتنوعة.