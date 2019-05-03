مصابون في حادث سير يعتدون على فرقة إسعافية بالرياض

مدير الهلال الأحمر بالرياض يوجه بأخذ حق المسعفين
تعرضت إحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز العروبة بهيئة الهلال الأحمر بالرياض، اليوم الجمعة، إلى اعتداء من قِبل المصابين في حادث سير.
وكانت الفرقة الإسعافية تقوم بعملها في مباشرة حادث سير؛ حيث كان المصابون ضمن (حالة ٢١) تحت تأثير المسكرات، وعلى الفور تم طلب الدوريات الأمنية؛ لمباشرة حادثة الاعتداء وتم طلب فرق إضافية؛ لنقل المسعفين والمصابين في الحادث، ونقل المسعف المصاب الذي عانى من كدمات إلى مستشفى الشميسي.
وتم رفع محضر في قسم «المعذر» وطلب تحليل المعتدين، واستكمال باقي الإجراءات، والأخذ بحق منسوبي الهيئة من قبل المعتدين.
في السياق ذاته، وجه مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني، بأخذ حق المسعفين الذين تم الاعتداء عليهم ومتابعة القضية، والأخذ بكامل حق المسعف والهيئة من قِبل المعتدين.
وأكد الدكتور القحطاني أن توجيهات رئيس الهيئة تنص على أخذ حق أي مسعف يعتدى عليه، والأخذ بالحسبان حق الهيئة من قبل المعتدي عن طريق القنوات الرسمية في الدولة.
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