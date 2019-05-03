أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. السبت

توقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر معظم مناطق المملكة، غدًا السبت، بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، مع هطول الأمطار الرعدية، المصحوب بزخات من البرد، وتغير في درجات الحرارة.

ولفتت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» إلى أن المناطق المتأثرة بتلك التقلبات الجوية، هي حائل (حائل، الغزالة، الحائط، بقعاء)، والقصيم (بردية، عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية، البدائع) والمنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفج، الدمام، القطيف، الظهران، الأحساء)، إضافة إلى منطقة نجران، التي تضم (نجران، شرورة، بدر الجنوب) وجازان (فيفا، العارضة، الخوبة، هروب).

وأشارت الأرصاد، إلى أن منطقتي عسير والباحة، تتعرضان إلى نفس التقلبات الجوية، من حيث نشاط الرياح، وهطول الأمطار الرعدية، مع زخات البرد.

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وحذَّر خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي، من جبهة هوائية باردة يبدأ عبورها الليلة، مرافقةً لمنخفض جوي تسبب نشاط الرياح والغبار، على مناطق بالمملكة.

وقال العصيمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جبهة هوائية باردة يبدأ عبورها الليلة، مرافقة لمنخفض جوي تسبِّب نشاط الرياح والغبار في الجوف والحدود الشمالية، وتتقدم -غدًا السبت- نحو حفر الباطن، الصمان، سدير القصيم، الدوادمي حتى المدينة المنورة.. وسط وجنوب الشرقية والرياض، بعيدة نسبيًّا عن تأثير الغبار بسبب الرياح الجنوبية».

في سياق متصل، توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، أن تتوسع السحب الرعدية لتشمل عموم منطقة الرياض خلال الساعات المقبلة، وأشار عبر حسابه على «تويتر»، إلى تكوُّن السحب الرعدية ظهر الجمعة، على أجزاء من شرق مناطق المدينة المنورة، وشمال غرب منطقة الرياض وجنوب غرب منطقة القصيم.