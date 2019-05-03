بالفيديو.. فيفاء تستعد لرمضان بحملات مكثفة على المحال والمستودعات

قامت بلدية محافظة فيفاء، بشن حملات مكثفة على الأسواق؛ لضبط الأسواق وتوقيف المخالفين، في إطار استعدادات الأجهزة المعنية بالمنطقة لاستقبال شهر رمضان.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، عرضت محافظة فيفاء اليوم الجمعة، فيديو مصورًا لجانب من الحملات، التي قام بها رجالاتها على المحلات والمطاعم والمستودعات، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وضمن برنامج «غذاؤكم أمانة»، قائلة: استعدادًا لشهر رمضان، نفَّذت بلدية محافظة فيفاء، ممثلة بقسم صحة البيئة، جولات رقابية على المحلات التجارية والمستودعات، وتم رصد عدة مخالفات ومصادرة مواد، واتخاذ الإجراءات النظامية مع المخالفين، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

وشدَّدت البلدية على جميع المحلات والمستودعات والعاملين بها، التقيّد بالنظافة وتطبيق وسائل السلامة، والتعاون في الإبلاغ عن أية مخالفات، عن طريق الاتصال بالرقم 940.

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وفي إطار الحملات، التي تنظمها الجهات المعنية على مستوى المملكة، في ظل حملة «غذاؤكم أمانة»، أعلنت منطقة عسير وبلدياتها، أنها ضبطت خلال الأسبوع الثامن والأربعين للحملة، 841 مخالفًا، وأغلقت 138 محلًا، كما تم إتلاف 5803 كجم من المواد الغذائية، بعد 1464 جولة.

في السياق ذاته، قامت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، خلال الشهر الماضي، بأكثر من 3000 زيارة تفتيشية، تم خلالها ضبط عددٍ من المخالفات المتعلقة بصحة البيئة، نتج عنها إنذار 1519 منشأة مخالفة، وإغلاق 177 أخرى.

وضبطت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، الثلاثاء الماضي، معملًا مخالفًا لإعداد الشاورما، وذلك خلال جولة ميدانية للكشف عن المخالفات الصحية بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ، استعدادًا لشهر رمضان وموسم الصيف للعام الحالي.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات بأمانة الطائف، أنه تم ضبط أكثر من 40 كجم من اللحوم (الشاورما) المجهولة المصدر المعدة بطريقة غير صحية، كما تم ضبط عدد من المخالفات تتعلق بسوء النظافة، وافتقار الموقع الاشتراطات الصحية، وإذابة المجمدات بطريقة غير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتدني مستوى أماكن التحضير، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية أخرى فاسدة.